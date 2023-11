Sarà in tribuna questa sera Moise, che quindi non prenderà parte alla delicata sfida tra l'e laallo stadio Olimpico di Roma. Out anche Guglielmo Vicario, Cristiano Biraghi e Andrea Colpani, oltre allo squalificato Giovanni Di Lorenzo, mentre Federicodovrebbe trovare spazio dal primo minuto per completare una difesa quasi tutta interista al posto del granata Alessandro Buongiorno. Verso una maglia da titolare anche un altro giocatore della, Federico, che dovrebbe completare il tridente d'attacco con Domenico Berardi e Giacomo Raspadori.: Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. CT Spalletti.): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Alioski; Bardhi; Miovski, Elmas. CT Milevski.