di Benedetta Panzeri

Sfuma ancora una volta il sogno Mondiale per l'Italia. Niente Qatar per gli azzurri, beffati al 93' da un gol di Trajkovski. Di seguito le nostre pagelle del match:



Donnarumma 6 - 93 minuti da spettatore non pagante. Incolpevole sul gol, un missile imprendibile.



Florenzi 6.5 - Una chiusura decisiva sul finire del primo tempo, molto lavoro sporco per la squadra e tanta sostanza.



Bastoni 6 - Non corre mai grossi rischi e appare sempre sicuro, ma c'è anche da dire che poche volte i macedoni si presentano pericolosamente dalle sue parti.



Mancini 6 - Un errore su cui rimedia Florenzi, ma vale lo stesso discorso fatto per Bastoni. (dall'89' Chiellini s.v.)



Emerson 5.5 - Poco (se non per nulla) nel vivo del gioco, quasi irrilevante il suo contributo alla manovra.



Barella 5.5 - Opaco, potrebbe dare decisamente di più ma spesso si incarta sul più bello. Sembra in difficoltà anche sul piano fisico. (dal 77' Tonali s.v.)



Jorginho 6.5 - Gioca quasi tutta la partita con la marcatura irremovibile di Bardhi. Fa sempre la sua parte per cercare le linee di passaggio, a centrocampo è comunque una garanzia. Ciò che manca alla Juve, verrebbe da dire...



Verratti 7 - Qualità da vendere, senza ombra di dubbio il migliore degli azzurri. Recupera e smista palloni, crea gioco e occasioni. Di un'altra categoria, ma purtroppo non basta a questa Italia.



Berardi 6 - Nel primo tempo si divora un gol clamoroso, ma è sempre uno dei più vivaci. Dialoga bene con Verratti e si propone con continuità in avanti, ma gli manca precisione e spreca decisamente troppo. (dall'89' Joao Pedro s.v.)



Immobile 5 - Tanto movimento su e giù per il campo, ma non trova mai la porta. (dal 77' Pellegrini s.v.)



Insigne 5 - La luce non si accende mai. Qualche timido (e mal riuscito) tentativo di tiraggiro e niente più (dal 64' Raspadori 6 - Porta un po' di brio alla squadra, sua una delle migliori occasioni per sbloccare il match)



Mancini 5 - L'Italia è scarica, sembra una lontana parente di quella vista agli Europei. Manca concretezza, manca sostanza. E il sogno Mondiale sfuma, ancora una volta.