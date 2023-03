Ha lasciato sicuramente sorpresi la scelta di Roberto Mancini di non convocare Manuel Locatelli in nazionale. Allegri, a proposito di questo ha detto che il giocatore sta bene fisicamente. La decisione del c.t dell'Italia allora, racconta la Gazzetta, è principalmente tecnica. Con la Juve, Locatelli ha compiti diversi rispetto a quelli chiesti con la maglia azzurra e c'è grande abbondanza in quel reparto. Nessuna bocciatura definitiva comunque.