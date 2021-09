L'travolge lae risponde alle critiche dopo le brutte prestazioni e i due pareggi contro. Sugli scudi i due giovanissimi:– Spettatore non pagante della serata (Dal 46’– Idem come per Donnarumma)– Spinge continuamente sulla sinistra e crea diverse occasioni pericolose, fino a togliersi la soddisfazione del primo gol in azzurro– Prende il posto di Bonucci e Chiellini, non solo come posizionamento in campo ma come guida del reparto arretrato– Poco lavoro a livello difensivo, bravo come al solito ad impostare il gioco e verticalizzare– Un po’ più timido di Di Lorenzo, comunque solido (Dal 46’– Qualche piccola imprecisione)– Trova spesso gli spazi per inserirsi tra le linee avversarie e creare occasioni di superiorità numerica– Dal fischio d’inizio prende in mano le chiavi del gioco, senza mai mollarle (Dal 60’– Si inserisce negli spazi con continuità)– Ordinato in mezzo al campo, senza particolari spunti– Sempre il solito discorso: in Italia si trasforma e diventa uno dei leader tecnici della squadra. L’assist per Kean è da stropicciarsi gli occhi (Dal 60’– Tanto impegno, manca lo spunto per il gol)– Non fa rimpiangere Immobile, anzi. Sfodera una prova di qualità assoluta, oltre ad una grande maturità. I due gol ne certificano la forza e una certezza: sarà al centro delle prossime manovre di mercato– Non poteva esserci ritorno migliore in Nazionale. Passa le prime due partite lontano dal campo, appena Mancini gli dà fiducia sfrutta l’occasione e mette a segno una doppietta. Un messaggio ad Allegri: su Moise si può puntare senza dubbi (Dal 73’s.v.)– Ha ottenuto tutto ciò che serviva questa sera: la vittoria, prima di tutto, e i gol, che erano mancati contro Bulgaria e Svizzera. La Linea verde funziona