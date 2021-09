Massimiliano Allegri guarderà con grande attenzione la partita di questa sera tra Italia e Lituania. In particolare, l'attenzione è puntata su Moise Kean, che parte titolare nel tridente di Roberto Mancini. Infatti, il nuovo acquisto della Juventus partirà largo a destra nel tridente. Una soluzione tattica che potrebbe tornare utile anche in bianconero. Per questo, occhi incollati al televisore per il tecnico livornese.