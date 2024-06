L'Italia scenderà in campo questa sera contro la Croazia per la terza e ultima gara del girone. Appuntamento importantissimo per gli azzurri, che si giocano la qualificazione agli ottavi di finale. L'ex giocatore di Milan e Fiorentina, Riccardo Montolovio, ha parlato di Federico Chiesa ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo bisogno di Chiesa, che salga in cattedra. Capiremo se giocherà più vicino a Reteguo o a sinistra, zona a lui congeniale. Abbiamo bisogno delle sue qualità, della sua capacità di saltare l’uomo, della sua imprevedibilità. Abbiamo bisogno di chiesa per vincere la partita". Messaggio chiaro quindi per il giocatore della Juventus, che partirà titolare anche contro la Croazia.