Dopo lo splendido esordio contro la Turchia, schiacciata 3-0, l’Italia di Mancini si prepara per la seconda sfida della fase a gironi, mercoledì 16 giugno contro la Svizzera alle 21. Da valutare le condizioni di alcuni giocatori, spiegate dal professor Ferretti in conferenza stampa. Come si evince dal bollettino medico, Verratti può considerarsi sostanzialmente recuperato, dopo i minuti racimolati nella partitella di ieri contro la Primavera del Pescata. Florenzi da valutare dopo la contrattura contro i turchi, Berardi invece recuperato dopo la contusione rimediata nel secondo tempo.