Nella settimana che porta agli ottavi di finale degli Europei di sabato sera (calcio d'inizio a Wembley sabato alle 21 contro l'Austria) l'Italia si è appena allenata a ritmo di musica sui campi di Coverciano. Da Sky Sport arrivano gli ultimi aggiornamenti su alcuni giocatori, tra cui il capitano della Juventus Giorgio Chiellini, vittima di un problema al flessore della coscia sinistra che lo ha costretto a saltare tre quarti del match con la Svizzera e l'intera sfida col Galles.



Chiellini ha lavorato ancora a parte, ma è tornato a correre: l'obiettivo dichiarato è quello di recuperarlo per gli ottavi di sabato, ma il diktat è di non prendersi rischi inutili. I prossimi giorni scioglieranno ogni dubbio. In vista degli ottavi contro Alaba & co. andrà valutato anche Florenzi (contrattura al polpaccio, per ora non si allena) mentre Berardi è regolarmente in gruppo.