Non sembra essere grave l'infortunio di Giorgio Chiellini che nella partita di ieri contro la Svizzera è uscito al 23' del primo tempo per un problema all'adduttore della coscia sinistra. Il capitano della Nazionale e della Juventus si è fermato in tempo e nelle prossime ore verrà sottoposto agli accertamenti, ma probabilmente non sarà in campo nella terza e ultima partita del girone contro il Galles: l'Italia è già qualificata agli ottavi, basterà un punto per arrivare primi e Mancini non dovrebbe rischiarlo tenendolo a riposo in vista degli ottavi.