L'Italia vince 3-2 contro la Turchia. Ecco i voti di Tuttosport a bianconeri e obiettivi di mercato della Juventus.



"DE SCIGLIO 6 - Ritrova l’azzurro dopo tre anni e si fa trovare pronto anche se dalla sua parte viaggiano a mille due “satanassi” come Akturkoglu e Ridvan Yilmaz.



CHIELLINI 5.5 - Under lo punta e lo salta con una facilità disarmante, fotografia impietosa di un monumento ai titoli di coda. E’ vero che poi prende in mano le operazioni in difesa e gli attaccanti turchi cominciano a girare alla larga.



ZANIOLO 5 - Dovrebbe garantire la superiorità numerica nel dribbling sulla fascia, però tradisce le attese e si spegne quasi subito.



SCAMACCA 6 - Ci prova quasi subito di tacco, si vede che ha voglia di marchiare il territorio e non si risparmia. Belotti (43’ st) ng .



RASPADORI 7 - Lavora di fisico, nonostante la stazza inferiore rispetto agli avversari, fino a quando non riesce a far valere le sue qualità tecniche per il gol del 2-1. Cinico nella ripresa quando calamita un pallone nel cuore dell’area e griffa la sua prima doppietta con la Nazionale".