Oggi l'allenatore dell'Italia, Luciano, ha annunciato i convocati per le partite di qualificazione ad EURO 2024 contro Malta e l'Inghilterra. Tuttavia, la situazione di alcuni giocatori è ancora incerta.Moiseè stato monitorato dal commissario tecnico nelle ultime settimane, ma non è ancora chiaro se sarà convocato. La sua inclusione nella squadra dipenderà dalla sua forma fisica e dalla valutazione del suo stato di salute al momento della convocazione.Federico, invece, rischia di non essere convocato a causa del problema fisico che ha subito. Se il suo infortunio dovesse impedirgli di essere al meglio delle condizioni, è probabile che non venga incluso nella lista dei convocati per queste partite cruciali.