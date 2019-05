Buona fortuna alle nostre 8 campionesse convocate con la Nazionale @Vivo_Azzurro per i Mondiali di Calcio Femminile @FIFAWWC in Francia! https://t.co/NiNuwOj4KZ pic.twitter.com/ZfFcwoClvX — JuventusFC (@juventusfc) 24 maggio 2019

Milena Bertolini ha diramato la lista delleche prenderà il via in Francia il 7 giugno. Tra le azzurre che parteciperanno al torneo, 8 sono dellaLaura Giuliani (Juventus), Chiara Marchitelli (Florentia), Rosalia Pipitone (AS Roma);Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women’s), Elena Linari (Atletico Madrid), Linda Tucceri Cimini (Milan);Valentina Bergamaschi (Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Milan), Alice Parisi (Fiorentina Women’s), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (AS Roma);Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina Women’s), Daniela Sabatino (Milan), Stefania Tarenzi (Chievo Verona).