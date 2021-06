Giorgio Chiellini è alle prese con un lieve infortunio muscolare rimediato nella prima parte della partita dell'Italia contro la Svizzera mercoledì sera, nella seconda giornata della fase a gironi degli Europei. La conoscenza del proprio fisico e la conseguente richiesta di uscire in anticipo rispetto a possibili conseguenze peggiori, consentono al capitano della Juventus di non dire addio a Euro 2020. Oggi contro il Galles Chiellini non ci sarà, lavora ancora a parte, ma secondo Sky Sport ci sono possibilità di vederlo recuperato già per gli ottavi di finale di sabato prossimo.