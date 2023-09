Quanto Federico Chiesa è importante anche per l'Italia lo dimostra la prestazione contro la Macedonia del Nord. Gli azzurri infatti non vanno oltre l'1-1. In particolare, deludono i due esterni offensivi, sia Politano che Zaccagni, poco incisivi in fase offensiva. Anche Zaniolo, subentrato nel secondo tempo, parte bene ma poi commette qualche errore di troppo. Per Spalletti sarà fondamentale avere Chiesa nei prossimi impegni.