La Svizzera affronterà anche l'Italia in questa tornata di partite europee tra nazionali, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022. E nella sfida di domenica tra gli azzurri e gli elvetici, non ci sarà Granit Xhaka che è risultato positivo al Covid-19. Come fa notare Calciomercato.com: "brutta notizia che va ad aggiungersi ad un'estate piuttosto travagliata, tra la delusione per il mancato approdo alla Roma al pessimo avvio di stagione con l'Arsenal, ultimo in classifica in Premier League."

Nel mentre l'Italia stasera affronta la Bulgaria