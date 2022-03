Largo ai giovani, per il futuro dell'Italia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la rifondazione azzurra sarà affidata principalmente a giocatori emergenti, soprattutto in attacco, per mettersi alle spalle quanto prima l'umiliazione della disfatta contro la Macedonia del Nord. Stando alla rosea, ad avere un ruolo di prim'ordine sarà l'esterno della Juve Federico Chiesa, attualmente costretto ai box per infortunio, che potrebbe giocare sia a destra che a sinistra nel tridente. Il nuovo centravanti sarà Gianluca Scamacca, con Giacomo Raspadori primo sostituto. A destra spazio a Nicolò Zaniolo, obiettivo di mercato bianconero, mentre a sinistra crescono le quotazioni di Mattia Zaccagni.