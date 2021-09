Prima del fischio d'inizio del match tra Italia e Bulgaria, la FIGC ha diramato la lista, scelta dal ct Roberto Mancini, degli undici in campo dal primo minuto e delle riserve. Tra questi, ci sono 4 juventini: Bonucci, Chiesa, Bernardeschi e Chiellini. Non compare il neo acquisto Moise Kean. Il commissario tecnico, dopo averlo convocato, ha deciso di portarlo in tribuna, per la sfida di questa sera contro la Bulgaria.