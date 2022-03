L'ex tecnico tra le altre dell'Inter Andrea Stramaccioni ha rilasciato delle dichiarazioni all'ANSA. Toccando il tema del mancato approdo in Qatar degli azzurri. Queste le sue parole:



QATAR - "È difficile da accettare, specialmente per me che vivo proprio in Qatar. L’amarezza è duplicata. I qatarioti sono scioccati, quasi affranti per l’assenza degli azzurri al Mondiale . Reputano la nostra realtà calcistica tra le più importanti al mondo e sono scioccati".