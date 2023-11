L'Italia scende in campo domani contro la Macedonia del Nord, prima poi di affrontare l'Ucraina. Due partite decisive per la qualificazione ad Euro2024. Ballottaggio in difesa tra Gatti e Buongiorno, di seguito la probabile formazione di Luciano Spalletti.LA PROBABILE FORMAZIONEITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti (Buongiorno), Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. CT Spalletti.