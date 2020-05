Doveva essere la maglia per l’Europeo 2020, lo sarà per quello della prossima estate. Su trama rinascimentale, come la seconda, bianca, e la terza, verde, la maglia dell’Italia, griffata Puma e svelata da Footyheadlines, è più blu che azzurra, con bordi scuri sia sulle maniche che sul colletto, sul quale c’è la scritta, dorata, Italia con il tricolore.



Scoprite la nuova maglia nella gallery dedicata: dai particolari all'azzurro che s'inscurisce, in tanti hanno apprezzato questa nuova versione della maglia della squadra di Roberto Mancini. In attesa di rivederli in campo, possiamo immaginarla così.