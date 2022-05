L'ultima maglia prodotta da Puma, quella del Mondiale in Qatar che l'Italia non disputerà. Dal 2023 entrerà in vigore l'accordo stipulato tra la FIGC e il nuovo sponsor tecnico Adidas, ma l'Italia di Roberto Mancini vestirà ancora per qualche gara la casacca azzurra a partire dal match di mercoledì contro l'Argentina - l'ultima di Chiellini - e per i successivi impegni di Nations League. Una novità assoluta per una maglia che fa discutere. Testimonial d'eccezione per la presentazione della divisa sono Jorginho, Bastoni, Barella, insieme a Chiellini e Scamacca. Per l'Italia al femminile, spazio invece a capitan Gama e con lei a Girelli, Bonansea e Giuliani.