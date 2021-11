Il difensore dellaLeonardoha parlato ai microfoni di Rai Sport alla vigilia della partita tra, decisiva per idel 2022 in Qatar.Ecco le sue dichiarazioni: "Dovrà essere l'Italia che abbiamo visto nelle partite prima dell'Europeo, all'Europeo e nelle qualificazioni Mondiali. Dobbiamo portare a casa il risultato con le nostre doti, dimenticandoci quello che è stato il recente passato.. Il mister ci ha detto semplicemente che questa partita l'avremmo dovuta giocare comunque, indipendentemente dal risultato con la Svizzera. Dovremo stare sereni e concentrati. Pensare al risultato della Svizzera sarebbe uno spreco di energie inutile, tanto non possiamo fare niente sull'altro campo ma dobbiamo pensare a essere concentrati sul nostro".Bonucci ha poi aggiunto: "Che cosa dirò alla squadra? C'è ancora un giorno per pensarci. Ci sarà tanta concentrazione, elettricità dentro di noi. Quello che mi viene in mente ora è che dobbiamo dimenticarci quello che siamo stati, tutte le partite vanno giocate. Mettiamo la testa dentro al carro armato e andiamo. Abbiamo grande rispetto per l'Irlanda del Nord, ma abbiamo le qualità per fare gol. Dovremo essere cinici nelle opportunità, determinati e cattivi per andarci a prendere quello che merita l'Italia".