di Benedetta Panzeri

Clamoroso al Barbera. Ancora una volta, esattamente come quattro anni fa, l'Italia vede sfumare il sogno Mondiale. Ma in questo caso, se possibile, è ancora peggio. Perchè gli azzurri sono i campioni d'Europa in carica. Perchè l'avversaria di giornata era la Macedonia del Nord, squadra tutt'altro che fuori dalla portata per la formazione di Roberto Mancini. La disfatta è totale, l'umiliazione è di quelle storiche. Sembra un incubo, ma è tutto vero. Non ci sarà nessuna trasferta invernale in Qatar per la nostra Nazionale, che dovrà aspettare quasi un altro lustro per scendere in campo nella massima competizione calcistica, che nel 2026 mancherebbe da dodici anni: sostanzialmente, tutti i bambini italiani che allora frequenteranno le Medie non potranno sapere che cosa significa vedere la squadra del proprio Paese impegnata in un Mondiale. È una serata scioccante quella di oggi, 24 marzo 2022, una di quelle che nessuno pensava di dover (ri)vivere e che tutti ora sperano di dimenticare il prima possibile, come un bruttissimo sogno. Le notti magiche non ci sono più, è tutto finito. E nel peggiore dei modi, con la beffa di un gol al 93' a mettere la parola fine a qualsiasi speranza, a qualsiasi sogno accarezzato da un intero popolo, dalla Lombardia alla Sicilia, dalla Liguria alla Campania. Sportivamente parlando è il tempo delle lacrime, delle pacche sulle spalle tra papà e figli, tra nonni e nipoti, uniti sotto un tricolore che in questa serata primaverile appare più spento che mai. L'Italia tornerà, eccome se tornerà. Ma quando, oggi, non è dato saperlo.