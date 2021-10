A tenere banco nei momenti successivi alla semifinale di Nations League tra Italia e Spagna di mercoledì sera, sono stati soprattutto i copiosi fischi di San Siro a Gigio Donnarumma, che hanno finito per condizionare, almeno in parte, la prestazione del portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale azzurra. Ida quel pubblico, quello juventino, che avrebbe potuto averlo come proprio portiere in questa stagione, ma le vie del mercato sono andate in un'altra direzione.