Problemi per la Nazionale, ovviamente di infortuni. Come racconta Gazzetta, ieri Verratti ha lavorato a parte con Caprari e Jorginho è rimasto a riposo precauzionale. Infine, Sirigu e Kean hanno interrotto l’allenamento per infortuni e oggi potrebbero lasciare il ritiro. Non si sono allenati neanche i romanisti, arrivati ieri.