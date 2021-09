Come racconta La Gazzetta dello Sport, Moiseè stato provato in una posizione insolita, che in realtà potrebbe ricoprire anche alla Juventus. L'attaccante italano, infatti, ha effettuato un paio di allenamenti nel ruolo di Insigne, dunque da esterno offensivo esterno. Sull'altra fascia potrebbe però aver bisogno di un cambio Federico Chiesa: "Il tocco del Mancio in quel caso sarebbe probabilmente il rilancio di Zaniolo, a un anno quasi esatto (era il 7 settembre) dal “crac” di Amsterdam. Il “nodo” centravanti non è una novità, ma sarebbe anomalo se il c.t. dovesse tagliare subito Immobile", si legge su Gazzetta. Che parla di un possibile cambio di centravanti: e Kean potrebbe rientrare.