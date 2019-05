E' partita l'avventura della Nazionale Under 21: il 16 giugno, a Bologna, s'inizia con la Spagna nella gara inaugurale che promette uno spettacolo unico. Intanto, il commissario tecnico Di Biagio convoca 27 giocatori: mancano Calabria e Moncini, si aggregheranno il 3 giugno. E poi, più avanti, arriveranno altri 6 giocatori a completare una squadra dal talento assicurato. Già, ma chi? I big. Da Kean a a Chiesa, passando per Barella, Mancini, Zaniolo, Pellegrini. No, non Donnarumma: "Ci siamo parlati spesso e lui aveva dato la massima disponibilità, e lo ringrazio molto - ha spiegato Di Biagio - ma siamo d'accordo che il suo percorso con l'Under 21 è terminato, vista anche la sua esperienza con la Nazionale maggiore. I portieri sono Audero, Meret e Montipò".