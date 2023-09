Nella conferenza stampa odierna Luciano Spalletti ha spiegato la motivazione per il quale non ha convocato l'attaccante bianconero Moise Kean per i prossimi impegni della Nazionale.'Non ho chiamato Kean e Scamacca per il minutaggio, ne ho chiamati altri tre e andrò a conoscerli. Poi è chiaro che quello fisico ha caratteristiche ben precise, ma magari Raspadori è più bravo a partecipare al gioco di squadra'.