Jorginho è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di venerdì sera tra Italia e Belgio: "I ragazzi sono consapevoli che in questo percorso non si può sbagliare, l'errore sarebbe pensare di aver fatto qualcosa di grande. Sanno che bisogna lavorare sempre, ancora di più, per raggiungere grandi cose servono sacrifici: il cammino è giusto, serve stringere i denti e lo stiamo facendo. Ogni volta che vinci devi essere felice, si lavora per quello"

MANCINI - "Crede in noi e lo sentiamo: ci trasmette fiducia, ci fa sentire forti e questo ci dà una grossa mano anche sul campo. E' sempre stato vicino al gruppo lungo tutto il percorso, lo sta facendo molto bene"

BELGIO - "Bisogna rispettare la prima del ranking. Tutti hanno punti deboli, fossi l'allenatore cercherei i loro punti deboli e vorrei evitare i loro punti di forza".

CHIELLINI E BONUCCI CONTRO LUKAKU, CHI VINCE? - "Devo rispondere? Dico Chiellini e Bonucci, due contro uno...".