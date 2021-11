Chissà cosa succederà in caso di un calcio diassegnato all'Italia durante la sfida che vale la qualificazione contro l'Irlanda del Nord. Difficile che possa presentarsi sul dischetto, reduce da tre errori consecutivi contro Inghilterra e Svizzera. Chi lo sostituirà?Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport potrebbe toccare a due juventini, entrambi in pole position:. Più facile il secondo, dato che il primo non è un titolarissimo nell'Italia di Mancini. Oltre alla coppia bianconera, l'altro favorito per calciare dagli 11 metri è. Dopo di lui, il quotidiano fa il nome di