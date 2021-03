Inizia dallo stadio Tardini di Parma l'avventura dell'Italia del c.t. Mancini nelle Qualificazioni per i Mondiali di Qatar 2022. Il primo avversario nel gruppo C si chiama Irlanda del Nord. Bisogna iniziare col piede giusto per iniziare a cancellare l'onta della mancata qualificazione di tre anni e mezzo fa. Per quanto riguarda gli juventini impegnati con la Nazionale, al centro della difesa agisce il tandem Bonucci-Chiellini, mentre sono in panchina gli esterni ex Fiorentina Chiesa e Bernardeschi.

Qui di seguito potete seguire tutti gli aggiornamenti in diretta sulla partita: