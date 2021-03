Capitano e leader di una Nazionale che ha inziato col piede giusto il cammino verso il Mondiale del 2022 in Qatar. Ieri sera Giorgio Chiellini ha guidato la difesa di Mancini insieme all'altro juventino Bonucci, ecco il giudizio dei tre giornali sportivi principali il giorno dopo la vittoria per 2-0 firmata Berardi e Immobile.



6,5 - La Gazzetta dello Sport: "C'è un'Italia con Chiellini e una senza. Come la Juve. Sempre in anticipo, chiude tutto e dispensa sicurezza al reparto. Da proteggere in vista dell'Europeo dove servirà, eccome".



6,5 - Corriere dello Sport: "Per il capitano sono 106 in Nazionale e nell'occasione il suo fisico di roccia è utile per evitare anche il minimo problema nel duello con Magennis".



6,5 - Tuttosport: "Si esalta nei corpo a corpo con Magennis e su cross degli irlandesi".



