Titolare nel debutto dell'Italia di Roberto Mancini nelle gare di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar,ha messo la firma sulla vittoria degli Azzurri per 2-0 contro l'Irlanda del Nord rimanendo in campo per tutti i novanta minuti. Punto fermo del ct, è il giocatore con più presenze nell'era Mancini e ieri ha giocato la partita numero 100 con la maglia della Nazionale. Qui sotto l'analisi e la pagella dei tre quotidiani sportivi principali.- La Gazzetta dello Sport: "Rispetto alla Juve gli si chiede più partecipazione alla manovra. Risponde bene, anche se per lui gli attaccanti nordirlandesi non sono un problema. Gran chiusura nel finale".- Corriere dello Sport: "Con otto avversari appiccicati su due linee poco distanti dall'area, il lancio è un'arma difficile da usare, ci vorrebbe Pirlo... Lo juventino, alla 100a in azzurro, ci prova lo stesso con risultati alterni".- Tuttosport: Presenza numero 100 in azzurro, tra i magnifici otto. ll suo lancio è una delle alternative tattiche di Mancini, di cui ora è il giocatore con più presenze".