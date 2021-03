Non stata un granché la prestazione diieri sera nella vittoria dell'Italia di Roberto Mancini per 2-0 contro l'Irlanda del Nord nel debutto delle qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar. L'esterno della Juventus è entrato nell'ultimo quarto d'ora al posto di Berardi - autore di uno dei due gol, l'altro marcatore è Immobile - ma era più vicino a quello visto nell'ultimo ko dei bianconeri rispetto a quel giocatore brillante che aveva incantato anche in Champions (uno dei pochi). Per il Corriere dello Sport e Tuttosport ha giocato troppo proco per prendere il voto, ecco invece il giudizio de La Gazzetta dello Sport: "5,5: Berardi ha dato tutto ed è il momento di Chiesa che però non ripete le ultime meraviglie, anzi è più simile a quello visto contro il Benevento. Tanto impegno non basta".