L'avventura dell'Italia di Roberto Mancini verso Qatar 2022 non poteva iniziare meglio: la Nazionale azzurra ha vinto 2-0 contro l'Irlanda del Nord grazie alle reti di Berardi e Immobile nel primo tempo. Come sono andati gli juventini in campo? Bonucci e Chiellini benino al centro della difesa, meno bene Chiesa entrato nella ripresa al posto dell'attaccante del Sassuolo. E' rimasto in panchina Bernardeschi. In campo però c'erano anche obiettivi di mercato della Juve, sfoglia la gallery per vedere le pagelle dei quotidiani sportivi all'Italia di Mancini.