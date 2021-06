Intervenuto a Sky Sport, Lorenzo Insigne ha commentato così la vittoria dell'Italia contro la Turchia: "Nel primo tempo eravamo un po' tesi e non riusciamo a giocare come volevamo. Poi siamo venuti fuori alla grande, abbiamo giocato meglio facendo quello che ci chiedeva Mancini. E' chiaro che dobbiamo ancora migliorare, occhio a non farci condizionare dagli avversari e bisogna provare sempre a mettere in campo le nostre qualità".