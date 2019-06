Inizia l'allenamento di rifinitura dell'Italia all'Allianz Stadium e l'ingresso di Giorgio Chiellini è stato ripreso dal profilo Twitter ufficiale della Juventus. Durante la conferenza stampa di oggi, Bonucci ha parlato proprio del rapporto con il suo compagno di reparto: ​"Con Giorgio c'è un rapporti di amicizia e di stima, l'uno per l'altro, in campo e fuori: ci giocheremo questo traguardo fino a fine carriera di entrambi, l'obiettivo nostro è far capire cosa significa stare dentro una squadra come la Nazionale". QUI LE PAROLE DI BONUCCI IN CONFERENZA STAMPA