Un primo tempo horror, una ripresa di reazione, ma non basta. L’Italia perde 2 a 1 contro l’Inghilterra: alle reti di Rice e Kane risponde l’esordiente Retegui. Al di là di quanto visto nei secondi 45’, questa Italia sembra una lontana parente di quella che ha vinto l’Europeo e anche le convocazioni non convincono. Per esempio, dov’è Locatelli e perché Fagioli in Under 21? Avrebbero fatto comodo? Sicuramente sì.(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini.(4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Grealish.