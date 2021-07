L'attesa è finita! Italia-Inghiltera, ancora qualche minuto e si parte. Emozione a mille, un unico cuore azzurro per spingere la squadra di Mancini alla vittoria dell'Europeo. Il ct se la gioca con tre juventini in campo dal primo minuto:che ha vinto il ballottaggio con Berardi; completano il tridente Immobile e Insigne. Ancora Emerson Palmieri al posto di Spinazzola, confermato il centrocampo con Barella, Jorginho e Verratti. Negli ultimi giorni era circolata la voce di un possibile tridente col falso nueve, ma Mancini non ha mai provato quest'ipotesi in allenamento e ha confermato in blocco la formazione che ha vinto con la Spagna.Dall'altra parte non recupera Foden che va in panchina, al suo posto Southgate preferisce Saka a Sancho. Il pericolo numero uno però è Harry Kane, del quale Chiellini ieri aveva svelato un retroscena: " Quante volte ho parlato di lui con Paratici.. .".Donnarumma; Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.: Mancini.Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Mount, Sterling; Kane.: Southgate.