Una dolce notte a Wembley è l’ultimo ricordo dell’Italia al campionato europeo di calcio. In quell’occasione, l’Inghilterra uscì sconfitta, ma ora la sorte ha dato agli albionici una chance di riscattare, almeno in parte, quella cocente delusione.Il pubblico di casa riuscirà a dare una spinta in più ai ragazzi di Mancini? Per i traders, i favori del pronostico parlano la lingua di Sua Maestà.Inglesi favoriti - Complici forse anche le tante incognite e i malumori che circondano l’ambiente della nostra Nazionale, l’Inghilterra è attualmente indicata da Betclic come favorita, con quota 2.55. Non eccessivamente lontana, comunque, l’ipotesi di un successo azzurro, dato a 2.89, con il pareggio a 3.02. L’equilibrio della sfida è confermato da un pronostico che propende verso un risultato finale con poche reti. L’Under 2.5 è infatti quotato a 1.54, mentre l’Over 2.5 è a 2.31.Nella gara giocata il 23 settembre 2022 a Milano, valevole per la fase a gironi di UEFA Nations League, l’Italia si impose per 1-0, con la firma di Giacomo Raspadori. La ripetizione del punteggio è data a 8.40 da Betclic (a 8.00 da Sisal).Secondo Betclic, Inghilterra e Italia saranno le indiscusse principali contendenti per la conquista del primo posto nel Gruppo C, con gli inglesi davanti a quota 1.90, contro il 2.25 della selezione italiana. Decisamente più defilate le altre compagini del raggruppamento, con l’Ucraina a 9.00, la Macedonia del Nord a 65.00 e Malta a 1000.00.Con un occhio al futuro, i bookies stanno già iniziando a stilare la classifica delle favorite per sollevare il trofeo in terra tedesca. Davanti a tutti ci sono proprio i padroni di casa, gli unici già certi della qualificazione in qualità di Paese ospitante, la cui quota vittoria di Betclic è al momento la più bassa, a 6.50, al pari di quella della Francia. Le due selezioni precedono di poco il terzetto composto da Inghilterra, Italia e Spagna, tutte a 7.50.Le difficoltà offensive degli Azzurri rendono complicato individuare l’eventuale man of the match della serata di Napoli. Ad andare a segno potrebbe essere un volto storico come Domenico Berardi, a 3.50 per Betclic. In avanti è probabile il ballottaggio tra Gianluca Scamacca, con quota-gol a 4.00, e il volto nuovo Mateo Retegui, indicato a 3.50. Tra le fila dei “Tre Leoni”, invece, c’è l’imbarazzo della scelta, con Harry Kane a 2.50, Phil Foden a 4.00 e Bukayo Saka a 4.50.