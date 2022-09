Ottima prova dell'Italia che nella replica della finale dell'Europeo batte ancora una volta l'Inghilterra: risultato di 1 a 0 grazie alla rete disu assist di- Spaventa San Siro avventurandosi in un dribbling ma poi si riprende alla grande- Una roccia: insuperabile- Una parabola perfetta per il gol di Raspadori e, in generale, una prova di grande quantità e da regista in più. La domanda viene spontanea: perché una differenza così grande con il Bonucci che veste la maglia bianconera?- Ottima la sua prova difensiva, completa un reparto quasi impeccabile- Perde alcuni palloni pericolosi e davanti non é particolarmente incisivo- Poco preciso con palla tra i piedi (Dal 63'- Tanta quantità)- Meglio come interditore che come costruttore (Dall'88' EMERSON sv)- Polmoni e gambe a servizio della squadra- Un treno che non conosce fermate- Soprattutto nel primo tempo riesce a creare tante occasioni pericolose. Riferimento (Dal 63' GNONTO 6 - Non gli riesce lo spunto, non accende la scintilla)- Che gol! Aggancio con palla incollata al piede e tiro a giro di Insigniana - diciamo Delpierana - memoria. (Dall'81' GABBIADINI sv)- La sua Italia é ancora viva, e questa è già una notizia