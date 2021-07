È il momento della verità. Via alla finale di, a giocarsi il titolo di campioni d'Europa:. A fischiare l'inizio del match a Wembley, alle 21, l'arbitro olandese ​Bjorn; coadiuvato ​dai connazionali Sander van Roekel e Erwin Zeinstra, mentre il quarto uomo sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Al Var ci sarà invece il tedesco Bastian Dankert.- Stretto nella morsa tra Bonucci e Chiellini, Sterling si butta in area: Kuipers non ci casca e lascia correre' - Barella è il primo ammonito del match: fallo da dietro su Kane, scelta giusta- Contatto in area tra Di Lorenzo e Sterling: l'inglese lamenta un fallo ma Kuipers lascia, giustamente, correre- Entrata dura di Emerson Palmieri che, in scivolata, alza leggermente il piede: Kuipers lo grazia, fallo ma nessuan ammonizione- Primi venti minuti perfetti di Kuipers che non ha mai sbagliato un intervento