Al momento dell'Inno nazionale italiano, i tifosi inglesi presenti a Wembley hanno sommerso di fischi la squadra italiana. proprio in quel momento, le telecamere hanno catturato un gesto curioso di Federico Chiesa. Il calciatore della Juventus non è sembrato per nulla turbato dai fischi, anzi! Con un sorriso beffardo ha guardato tutti i compagni di squadra, quasi a dire che quanto successo è proprio quello che si aspettavano, per caricarsi ulteriormente e mettere ancora più benzina nella testa e nelle gambe.