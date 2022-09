Tra pochi minuti Italia e inghilterra scenderanno in campo in quel di San Siro, per affrontarsi nella gara valida per la Nations League. Sono state da poco annunciate le formazioni ufficiali delle due squadre, con gli Azzurri che annotano solo un bianconero dal primo minuto, Leonardo Bonucci.ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Raspadori, ScamaccaCt: Roberto ManciniINGHILTERRA (4-2-3-1): Pope; James, Dier, Maguire, Walker; Bellingham, Rice; Sterling, Foden, Saka; KaneCt: Gareth Southgate.