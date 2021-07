E' stata una vittoria sofferta fino all'ultimo. Cercata, annusata. E vincere così, ai rigori, è ancora più bello. L'Italia è campione d'Europa al termine della finale contro l'Inghilterra nella quale abbiamo avuto sempre il pallino del gioco lottando su ogni pallone.- E' l'eroe dell'Italia! Non viene coinvolto nella gara per 120', è il grande protagonista ai rigori!- Si perde Shaw dopo appena un minuto in occasione del vantaggio inglese. Da lì in poi è tutto in salita. Si sposta a sinistra con l'ingresso di Florenzi.- Non sbaglia un intervento. Anticipa, copre, pressa e spazza. Un monumento.- L'uomo giusto al posto giusto. Sempre attento in fase difensiva, segna il gol più facile e più importante dell'Europeo.- Parte male e lascia troppo spazio per Trippier sul gol di Shaw: Cresce con il passare del tempo.).- Stanco, stanchissimo. Stremato dopo un Europeo di buon livello. Arriva in finale con le pile scariche e lì in mezzo perde il duello fisico con gli inglesi.- Più quantità che qualità, Mancini aveva bisogno di muscoli e il centrocampista della Roma ha retto il confronto con gli avversari).- Dopo i primi 20' prende una botta al ginocchio destro che gli condiziona la partita.- Sempre al centro del gioco, prova a mettere ordine in mezzo al campo e gestisce il pallone quando Jorginho è pressato. Entra nell'azione del pareggio, il suo colpo di testa respinto da Pickford è decisivo per il gol di Bonucci.- Entra in campo per aggiungere qualità alla squadra).- E' l'unico pericoloso dell'Italia. Con l'uscita di Immobile si alterna a Insigne come falso nueve e prova qualche sterzata delle sue. Dà tutto, ma non trova il guizzo. Alza bandiera bianca dopo l'infortunio.- Prova a giocare tra le linee e trova qualche iniziativa. Prima da attaccante esterno, poi da centrale. E dal dischetto non sbaglia).- Mai pericoloso dalle parti di Pickford, viene risucchiato dalla difesa inglese e non crea molto: un copia e incolla delle ultime prestazioni.- Entra nella ripresa e si mette largo a destra, si butta negli spazi cercando profondità. Con una delle sue imbucate sfiora il gol del vantaggio).- Largo a sinistra nel primo tempo, nella ripresa viene provato da falso nove ma non ingrana. Un po' spento, poche idee contro un'Inghilterra chiusa in difesa per quasi novanta minuti.- Entra e prova a creare qualcosa lì davanti: si sbatte e corre ovunque, torna anche indietro per cercare di costruire l'azione).- Difficile gestire una partita intera sotto di un gol. Nella ripresa sostituisce Immobile e prova a giocarsela col falso nueve prima dell'ingresso di Belotti. La riprende con Bonucci. Mancio sul tetto d'Europa. E ora, testa al Mondiale in Qatar. Per continuare a sognare...