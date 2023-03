Un primo tempo horror, una ripresa di reazione, ma non basta. L’Italia perde 2 a 1 contro l’Inghilterra: alle reti di Rice e Kane risponde l’esordiente Retegui. Al di là di quanto visto nei secondi 45’, questa Italia sembra una lontana parente di quella che ha vinto l’Europeo e anche le convocazioni non convincono. Per esempio, dov’è Locatelli e perché Fagioli in Under 21? Avrebbero fatto comodo? Sicuramente sì.– Nell’azione dell’1 a 0 rimane fermo tra i pali, invece di saltare nell’area piccola– Spinge poco e soffre troppo– Non dà mai sicurezza al reparto– In ritardo nell’andare a contrastare Rice, spesso impreciso– Anche nei momenti di maggiore difficoltà, l’Italia guarda a sinistra e trova la sua spinta– Sovrastato dal centrocampo inglese (Dal 62’ CRISTANTE 5.5 – Fatica ad entrare nel vivo del gioco)– Doveva essere il cervello degli azzurri, ma stasera è appannato e tutta la squadra ne risente (Dal 68’-Buone geometrie e il giusto coraggio negli ultimi metri)– Qualche spunto e poco più, davvero poco più– Come una pallina con l’elastico, rimbalza contro la difesa avversaria (Dal 62’– Cambia marcia rispetto al compagno sostituito)– Ha un’occasione pulita e la sfrutta. Nel primo tempo, però, più di qualcuno avrà pensato: perché convocarlo?– Uno dei pochi, anche nel primo tempo, a provarci e creare occasioni. Serve l’assist a Retegui, e che assist! (Dal 68’– Entra bene, dà quel brio che in avanti mancava)– Piano gara, atteggiamento e, andando ancora indietro, convocazioni sbagliate. Si salva solo la reazione nella ripresa. Ma può bastare? Dov’è il progetto con vista Euro 2024?