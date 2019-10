Your browser does not support iframes.

L'Italia può giocare in tutta tranquillità la partita di questa sera contro il Liechtenstein, dopo aver conquistato la matematica qualificazione ai prossimi Europei del 2020 contro la Grecia. Motivo per cui dovrebbero scendere in campo le seconde linee questa sera contro un avversario del tutto abbordabile. Anche Leonardo Bonucci, difensore e capitano della Juventus e della Nazionale, partirà dalla panchina, mentre dovrebbe essere titolare Federico Bernardeschi in attacco. Fischio d'inizio alle ore 20.45 e diretta in esclusiva su Rai 1, in streaming su RaiPlay e in diretta testuale su ilBiancoNero.com.



La probabile formazione, con tante sorprese, di Roberto Mancini per Liechtenstein-Italia nella nostra gallery dedicata.