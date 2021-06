Il 2 giugno, Festa della Repubblica italiana, è uno di quei giorni in cui il calendario delle festività e quello della Borsa di Milano non corrispondono: se per il Paese è festa, il mercato azionario ha vissuto una normale giornata operativa.



E si tratta di una giornata positiva, con l'indice Ftse Mib che fa registrare un rialzo del +0,23% e lo Spread Btp/Bund che continua a respirare, attestandosi ora sulla quota dei 102 punti.



Semaforo verde pure per il titolo Juventus, che chiude con un +0,99%.