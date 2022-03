Resta la delusione. La delusione di non aver centrato la qualificazione ai Mondiali in Qatar. Gli azzurri sono partiti immediatamente da Palermo per raggiungere Coverciano nella notte tra giovedì e venerdì. Dalle indiscrezioni che trapelano molti sono rimasti a parlare addirittura tutta la notte. È ormai cosa nota che gli azzurri di Roberto Mancini saranno costretti a scendere in campo nuovamente martedì per affrontare in amichevole la Turchia.



LASCIANO IL RITIRO - Stando però a quando riporta calciomercato.com in mattinata Marco Verratti ha lasciato il ritiro per fare rientro a Parigi, ma non solo. Nel pomeriggio hanno lasciato Coverciano Domenico Berardi e Gianluca Mancini per dei piccoli problemi fisici rimediati nella sfida contro la Macedonia del Nord. Oltre a loro avrebbero lasciato il Centro Tecnico Federale anche Jorginho, Immobile e Insigne. Questi ultimi tre per un'alternanza già pianificata in precedenza, nessun problema fisico.