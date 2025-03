Italia in ansia: problema al ginocchio per Calafiori

Getty Images

Nei minuti finali dell’amichevole tra, gli Azzurri si sono trovati in inferiorità numerica a causa dell’infortunio di Riccardo, difensore che in passato era stato accostato alla Juventus. Il giocatore ha riportato un problema al ginocchio, destando preoccupazione nello staff tecnico e nei tifosi. Nelle prossime ore, il calciatore si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio, ma le prime impressioni non sembrano incoraggianti.Al termine della partita, Luciano Spalletti ha commentato la situazione del difensore, lasciando intendere che al momento non ci siano certezze sulle sue condizioni: “Su Calafiori non lo sappiamo, sente il ginocchio strano però non sa rispondere alla domanda su che cosa sente. Non riesco bene a rendermi conto al momento, purtroppo gli è partito il tacchetto mentre stava tentando di tornare sul passaggio”.